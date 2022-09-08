Цены на жилье повысились в Казахстане в августе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За год (август 2022 года к августу 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,8%, продажи нового жилья – на 18,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городе Актобе на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Костанае – на 26,3%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда - 48,4%, Нур-Султан - 40,8%, Усть-Каменогорск - 39,9%, Талдыкорган - 36,5%, а на рынке аренды жилья – Алматы (62,5%).

За месяц (август 2022г. к июлю 2022г.) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.

Изменение цен на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение-

Цена за 1 кв.м, тенге 1)

Август 20 22г. к

Справочно: июль 2022г. к

августу

2021г.

декабрю

2021г.

июлю

20 22 г.

июлю

2021г.

июню

2022г.

Продажа нового жилья

425 6152)

18,1

12,4

-0,1

19,6

0,5

Перепродажа квартир

469 777

25,8

18,5

0,4

26,4

0,8

Арендная плата за благоустроенное жилье

4 029

31,8

24,9

12,4

20,8

0,4

1) По состоянию на 20 июля 2022 года.

2) Цена в среднем по республике за о

дин квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой .