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    Цены на жилье повысились в Казахстане в августе

    8 Сентября 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За год (август 2022 года к августу 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,8%, продажи нового жилья – на 18,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городе Актобе на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Костанае – на 26,3%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда - 48,4%, Нур-Султан - 40,8%, Усть-Каменогорск - 39,9%, Талдыкорган - 36,5%, а на рынке аренды жилья – Алматы (62,5%).

    За месяц (август 2022г. к июлю 2022г.) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.

    Изменение цен на рынке жилья

    в процентах, прирост +, снижение-

    Цена за 1 кв.м, тенге 1)

    Август 20 22г. к

    Справочно: июль 2022г. к

    августу

    2021г.

    декабрю

    2021г.

    июлю

    20 22 г.

    июлю

    2021г.

    июню

    2022г.

    Продажа нового жилья

    425 6152)

    18,1

    12,4

    -0,1

    19,6

    0,5

    Перепродажа квартир

    469 777

    25,8

    18,5

    0,4

    26,4

    0,8

    Арендная плата за благоустроенное жилье

    4 029

    31,8

    24,9

    12,4

    20,8

    0,4

    1) По состоянию на 20 июля 2022 года.

    2) Цена в среднем по республике за о

    дин квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой .

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Экономика
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