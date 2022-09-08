Цены на жилье повысились в Казахстане в августе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За год (август 2022 года к августу 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,8%, продажи нового жилья – на 18,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городе Актобе на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Костанае – на 26,3%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда - 48,4%, Нур-Султан - 40,8%, Усть-Каменогорск - 39,9%, Талдыкорган - 36,5%, а на рынке аренды жилья – Алматы (62,5%).
За месяц (август 2022г. к июлю 2022г.) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.
Изменение цен на рынке жилья
в процентах, прирост +, снижение-
Цена за 1 кв.м, тенге 1)
Август 20 22г. к
Справочно: июль 2022г. к
августу
2021г.
декабрю
2021г.
июлю
20 22 г.
июлю
2021г.
июню
2022г.
Продажа нового жилья
425 6152)
18,1
12,4
-0,1
19,6
0,5
Перепродажа квартир
469 777
25,8
18,5
0,4
26,4
0,8
Арендная плата за благоустроенное жилье
4 029
31,8
24,9
12,4
20,8
0,4
1) По состоянию на 20 июля 2022 года.
2) Цена в среднем по республике за о
дин квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой .