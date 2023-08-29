Цены на яйца, рис и муку завышали поставщики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по защите и развитию конкуренции завершил расследование в отношении двух производителей яиц. Компании завысили оптовые цены на продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента Аслан Алиппаев сообщил, что по решению суда производителей яиц оштрафовали на 9,2 млн тенге.

«Птицефабрики исполнили предписания об устранении нарушений. Цена на яйцо категории С1, С2, С0 снижена на 15-20%. В мае прошлого года решением суда эти же птицефабрики были оштрафованы за аналогичное нарушение, что повлияло на квалификацию правонарушения и размер наложенных штрафных санкций. Поводом для внесения уведомлений послужили результаты анализа состояния конкуренции на товарном рынке производства и оптовой реализации куриного яйца», - проинформировал А.Алиппаев.

Согласованные действия обнаружили и при установлении цен на оптовую реализацию муки 1 сорта. По словам А.Алиппаева, все уведомления компании исполнили в полном объеме и снизили цены на 6-24%.

В августе департамент начала расследование в отношении одного из крупных оптовых поставщиков риса.

«Ранее по итогам анализа состояния конкуренции на товарном рынке оптовой реализации риса за период 2021-го и январь-сентябрь 2022-го года в адрес предпринимателя было внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства. В частности, в необоснованном применении разных оптовых цен на рис. На уведомление субъектом рынка предоставлен ответ, из которого следует, что цена на рис снижена и впредь реализуется по одной цене. Однако при проведении анализа и из данных департамента госдоходов установлено, что предпринимателем не прекращена практика применения разных цен на рис», - прокомментировал А.Алиппаев.