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    Цены на вторичное жилье в Казахстане выросли на 26,8% за год

    8 Июля 2022, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За год (июнь 2022 г. к июню 2021 г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,8%, продажи нового жилья на 19,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 21%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане – на 27,9%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - город Кызылорда (46,7%), на рынке аренды жилья – город Алматы (48,3%).

    За месяц (июнь 2022 г. к маю 2022г.) цены на продажу нового жилья выросли на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жилье Экономика Статистика Цены и тарифы Общество
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