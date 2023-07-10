Цены на вторичное жилье снова снижаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным БНС АСПиР РК, в июне стоимость жилья в целом по республике снизилась на 0,5% до 486,9 тысячи тенге. И удешевление отмечается в течение 3 из 4 последних месяцев (в мае цены не менялись). Другими словами – вторичка не дорожает с февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аналитический канал Первого кредитного бюро.

Сейчас квадратный метр в среднем по республике стоит на 2% меньше, чем в начале года. И на 1,9% больше, чем годом ранее, что на фоне темпов инфляции – неплохой показатель.

ГДЕ ДЕШЕВЕЕТ ЖИЛЬЕ?

Конкретно в июне стоимость вторички снизилась в 6 крупных городах:

• Кокшетау – на 4,2%

• Актау – на 2,5%

• Алматы – на 1,2%

• Усть-Каменогорск, Караганда и Костанай – на 0,4%

Рост цен официальная статистика отмечает только в Талдыкоргане – на 1,1%. Во всех остальных городах вторичное жилье в июне в цене не изменилось.

ЧТО С НОВОСТРОЙКАМИ?

А они растут в цене, хоть и несильно – на 0,2% (с начала года – на 1,7%). Рост отмечается в 4 городах:

• Семей – на 2,8%

• Шымкент – на 2,1%

• Талдыкорган – на 1,4%

• Актау – на 0,5%

В Кокшетау стоимость 1 квадратного метра нового жилья снизилась на 3,1%. В остальных городах она не изменилась. Средняя стоимость квадрата в среднем по республике – 486,9 тысячи тенге.

ЧТО С АРЕНДОЙ ЖИЛЬЯ?

Она подешевела в июне на 0,5%. Но на динамику повлияли всего 3 года: снижение цен в Алматы (-0,8%) и Костанае (-0,2%), и их рост в Шымкенте (0,9%). Снять 1 кв.м. жилья в среднем стоит 4 633 тенге.

ЧТО ЕЩЕ?

• Новое жилье в Астане дороже, чем в Алматы (587,4 тысячи тенге против 549,4 тысячи тенге). Вторичное наоборот доступнее в столице (601,7 тыс тг против 614,2 тыс тг)

• В 14 из 20 крупных городов республики новостройки дешевле вторички

• После июньского снижения Кокшетау стал одним из самых дешевых городов Казахстана

Квадрат вторички тут стоит 296,7 тысячи тенге. Меньше только в Таразе - 293,9 тысячи тенге

• Окупаемость вторичного жилья (отношение стоимости покупки к стоимости аренды) в среднем по Казахстану составляет 109 месяцев. Это чуть больше 9 лет. Самые «долгие» показатели – в Семее (184 месяца, или 15,3 лет) и Талдыкоргане (178 месяцев, или 14,9 лет). В Алматы показатель составляет 114 месяцев (9,5 лет), в Астане – 135 месяцев (11,3 лет).