Цены на вторичное жилье повысились за год на 26,4% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первичное жилье подорожало в Казахстане почти на 20% за год. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год, в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года, цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья – на 19,6%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%.

«В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно повысились в Актобе на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Усть-Каменогорске – на 26,1%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Кызылорда (на 44%), Усть-Каменогорск (на 43,7%), Талдыкорган (на 43,4%) и Нур-Султан (на 41,3%), а на рынке аренды жилья – город Алматы (47,2%)», - сообщили в ведомстве.

В июле 2022 года по сравнению с июнем этого же года цены на перепродажу квартир выросли на 0,8%, а на продажу нового жилья – на 0,5%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4%.

В Бюро национальной статистики пояснили, что индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам: Нур-Султану, Алматы, Шымкенту.

Ранее советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко сообщила , что есть предпосылки для снижения цен на вторичную недвижимость. По мнению эксперта, многое будет зависеть от внешних факторов.



