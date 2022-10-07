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    Цены на вторичное жилье повысились на 25,9% в Казахстане

    7 Октября 2022, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год - сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года - цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,9%, первичного рынка – на 17,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Средняя цена за квадратный метр жилья в сентябре 2022 года составила первичного жилья – 426 813 тенге, вторичного жилья – 474 877 тенге.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Костанае – на 27%, Астане – на 26,6%, Усть-Каменогорске – на 25,3%, Кокшетау – на 20,3%, Актау – на 19,3%. Незначительное повышение цен на первичном рынке жилья отмечено в городах Павлодар - на 0,9% и Талдыкорган – на 1,8%.

    На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда - 45%, Актобе - 44,3%, Усть-Каменогорск - 40,4%, Талдыкорган - 38,8%, Актау и Астана - по 38,4%. Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в Туркестане - на 12,2%, Атырау – на 13,3%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Экономика
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