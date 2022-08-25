Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Цены на уголь могут вырасти в Казахстане

    25 Августа 2022 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов сообщил, что резкого повышения цен на уголь не ожидается в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас средняя цена угля в Казахстане составляет от 9 до 14 тыс. тенге.

    «С наступлением холодов спрос на уголь повышается. Ждем похолодание к концу сентября - начале октября. Ожидается повышение цены», - сказал председатель Комитета индустриального развития в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Спикер уточнил, что цены на уголь в Казахстане могут вырасти, но резкого повышения не ожидается. Уголь не подорожает в 1,5-2 раза.

    Ильяс Оспанов пояснил, что если регион расположен далеко от места добычи угля, то стоимость твердого топливо будет выше.

    «В настоящее время средняя цена за одну тонну угля составляет от 9 до 14 тыс. тенге. Поскольку некоторые области получают уголь напрямую на разъездах, стоимость составляет 7-8 тыс. тенге. Это в Карагандинской и Павлодарской областях», - сказал Ильяс Оспанов.

    В южных регионах, как объяснил председатель комитета, уголь продают дороже. Он напомнил, что сейчас подходящее время для того, чтобы закупить уголь. Очередей со стороны населения не наблюдается.

    В Мининдустрии призвали казахстанцев своевременно запасаться углем. В части организации заблаговременного обеспечения углем подготовка на предстоящий отопительный период началась уже в марте.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цены и тарифы МИИР РК Уголь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
    Повышение цены на доставку угля прокомментировал аким СКО
    Поступление угля ожидают в Петропавловске
    Запрет на вывоз угля вводят в Казахстане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров