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    Цены на сжиженный газ могут подняться в Казахстане

    6 Июня 2022, 15:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможное повышение цен на сжиженный газ на уровне 20% может сказаться на обычных потребителях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, в последующие 180 дней цена на сжиженный газ может подорожать не более чем на 20%.

    «Если сейчас цена установлена на уровне 28 тыс. тенге за тонну, то станет 36 тыс. Оптовая цена от 17 тенге за литр поднимется до 19 тенге. То есть, всего 2 тенге за литр», - сказал Болат Акчулаков.

    Он заверил, что цена на заправках будет на контроле.

    «Согласно расчетам подорожание будет на 2 тенге. Я не думаю, что это такая большая разница, возможно, 2 тенге за литр. Поэтому Министерство энергетики совместно с АЗРК и МНЭ будет вести контроль над необоснованным удорожанием», - сообщил Болат Акчулаков журналистам после правительственного часа в Мажилисе.

    По его словам, если оптовая цена на заводе поднялась на 2 тенге, значит в розницу не может повыситься на 5 тенге.

    «Если такие случаи будут, то в каждом отдельном случае будут применяться меры», - уточнил министр.

    «Но здесь еще есть вещи, которые не зависят от производителей газа и заправщиков - вопросы транспорта. Если транспортники начнут поднимать затраты на перевозку, то понятно, что это тоже должно быть учтено, это комплексный вопрос», - добавил глава Минэнерго.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Мажилис Цены и тарифы Минэнерго РК
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