Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Об этом заявил Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Это такой же рыночный товар, как и все остальное, причём с высокой долларовой себестоимостью - как и добыча нефти. Так как основное оборудование, материалы, расходники - либо импорт, либо зависят от международных цен. К примеру, тот же металл - да он производится в РК, но полностью в корреляции от мировых цен», - сказал Олжас Байдильдинов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его словам, на сегодняшний день в РК самая низкая цена на сжиженный газ и в регионе, и в мире. На 27 декабря, по данным Global Petrol Prices, в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России - 182, Кыргызстане - 203, Беларуси - 212, Грузии - 275, Украине - 303. Это в разы больше, чем у нас.

«С 2019 года сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках, и с начала 2022 года цена формируется рынком на основе спроса и предложения. Любой желающий может пройти аккредитацию на биржевой площадке ETS.kz и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Это правильная мера - цены на все товары и услуги должны форсироваться на рыночных условиях. Ни Министерство энергетики, ни акимат Мангистауской области не могут влиять и вмешиваться в торги», - заключил спикер.

Напомним, в 2019 году согласно Закону РК «О газе и газоснабжении» начался переход на торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трёх лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки).

Ранее в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ. В ведомстве также ответили на часто задаваемые вопросы.

Фото: www.facebook.com/ Олжас Байдильдинов