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    Цены на сырой и товарный газ будут заморожены до 1 января 2024 года – Алихан Смаилов

    8 Февраля 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат производство социально значимых продовольственных товаров. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По направлению «Обеспечение макроэкономической стабильности» Правительство сконцентрируется на реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствовании тарифной политики, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита.

    Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы.

    «Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Заседание Правительства с участием Президента РК
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