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    Цены на стройматериалы снизили ещё пять казахстанских компаний

    30 Июля 2021, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства по принятию мер на рынках строительных материалов, территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции продолжают антимонопольный анализ на рынках строительных материалов во всех регионах страны на предмет обоснованности повышения цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    По состоянию на 29 июля 2021 года субъектам рынков стройматериалов направлено 63 уведомления об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен (в их числе 6 новых уведомлений в период с 22 по 29 июля):

    по кирпичу – 16, арматуре – 13, цементу – 17, бетону – 8, щебню – 2, трубам полиэтиленовым – 3, швеллерам – 2, кабелю – 1, стеклу – 1.

    В настоящее время 29 компаний исполнили уведомления. За период с 22 по 29 июля – 8 компаний, из которых 5 снизили цены на:

    - арматуру в Павлодарской области (ТОО «Фирма «Стальной союз», с 397 220 тенге/тн до 377 200 тенге/тн , ТОО «КSP Steel», с 351 000 тенге/тн до 320 120 тенге/тн), в Атырауской области (ТОО «УралМеталлИнвест» в среднем от 450 000 тенге/тн до 418 500тенге/тн и ТОО «КазТемирКонтракт» с 471 201 тенге/тн до 430 109 тенге/тн) .

    - бетон в Северо-Казахстанской области (ТОО «Логика Строй Ресурс», снижение стоимости стеновых блоков с 25000 тенге/куб.м до 23000тенге/куб.м, или на 9%).

    Ранее сообщалось, что цены на стройматериалы снизила 21 казахстанская компания.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Строительство Другие государственные органы Цены и тарифы Общество
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