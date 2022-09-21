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    Цены на социальные продукты у нас должны быть самыми низкими – аким СКО

    21 Сентября 2022, 22:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что цены на большинство социально значимых продуктов питания в регионе должны быть самыми низкими в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата глава региона отметил, что завершается уборочная кампания и необходимо пополнить запасы Стабилизационного фонда.

    «Деньги выделили. Из 19-ти позиций социально значимых продуктов питания мы производим 15. В нашей области цены должны быть самыми низкими. Понятно, что рынки открытые. Но наша задача – произвести больше, закупить в Стабфонд и держать самую низкую цену. Думаю, это возможно. В течение года удавалось это сделать. По многим позициям у нас самые низкие цены по стране. Не по всем, но по большинству - так и есть», - заявил К.Аксакалов.

    По информации акима области, осенне-полевые работы подходят к концу.

    Некоторые агроформирования показали урожайность зерновых в 35 ц/га, масличных – 15 ц/га. По итогам восьми месяцев, рост показателей в отрасли сельского хозяйства составил 9,7%, в растениеводстве – более 16%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Цены и тарифы
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