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    • Цены на социально значимые продукты назвали в Алматы

    7 Августа 2022 13:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы предоставили данные по ценам на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента статистики по Алматы, средние цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в городе по состоянию на 2 августа составляли мука – 258 тенге за кг, хлеб – 95 тенге за булку, рожки – 245 тенге за кг.

    «Стабилизация цен будет обеспечена за счет поставок зерна из запасов Продкорпорации. По данным министерства сельского хозяйства, также ожидается повышенный сбор осеннего урожая зерна в РК», - сообщили в управлении предпринимательства.

    Говядина стоила 2347 тенге за кг, мясо кур – 1219 тенге за кг, лук – 195 тенге за кг, морковь – 211 тенге за кг, картофель – 181 тенге за кг, капуста – 92 тенге за кг.

    «Ведутся прямые поставки из Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Законтрактован форвардный закуп для реализации овощей в период межсезонья, имеется договоренность о поставке около 74 тыс. тонн до конца года», - добавили в ведомстве.

    Молоко в начале августа продавали по 328 тенге за литр, кефир – 379 тенге за литр, сливочное масло – 3397 тенге за кг, творог – 1940 тенге за кг, рис – 292 тенге за кг, гречка – 516 тенге за кг, подсолнечное масло – 879 тенге за литр, яйца – 460 тенге за десяток, соль – 66 тенге за кг.

    «Цены на яйца с начала года показали снижение за счет фиксации цен по механизму оборотного займа, выданного ТОО «Алсад Казахстан» и «Когер». По соли цена стабилизирована в торговых объектах города путем прямых поставок», - заявили в управлении.

    В связи с наступлением сезона консервирования и заготовки варенья, потребность в сахаре возросла в два раза - со 120 тонн до 250 тонн в сутки. Более 40% объема сахара скупают жители Алматинской (Каскелен, Талгар, Отеген батыр, Кеген, Нарынкол) и Жетысуской (Талдыкорган, Жаркент, Сарканд, Ушарал) областей.

    «Для обеспечения потребности населения увеличены поставки сахара до 180 тонн на прилавки торговых сетей, магазинов «у дома» и рынков города», - отметили в акимате.

    Кроме того, с 16 июля на пяти ярмарках выходного дня для локального населения организованы торговые места по продаже сахара - 530 тенге за кг. За прошедшие три недели было реализовано более 40 тонн продукции. В целом за последнюю неделю спрос на сахар среди населения снизился до 150 тонн в сутки.

    «В целях стабилизации и недопущения необоснованного роста цен проводится постоянный мониторинг во всех торговых объектах продовольственного направления. Так, на основании жалоб жителей ведется проверка на предмет необоснованного завышения цен на сахар в отношении 12 магазинов «у дома», - сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Экономика #Цены и тарифы
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