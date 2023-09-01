Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Цены на сахар в Казахстане снизились на 17% за год

    1 Сентября 2023, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на сахар в Казахстане снизились на 17% за год, но при этом рафинад подорожал на 19%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz

    Производство сахара в Казахстане сократилось на 7,4%

    За январь–июль 2023-го отечественные компании произвели 174,9 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара и патоки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выпуска уменьшился на 7,4%. При этом годом ранее отмечался рост производства на 18,6%.

    Импорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии за январь–июнь 2023 года составил 278,8 тыс. тонн — почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го. Основные поставщики сахара в РК — Россия и Бразилия, при этом импорт из России за год вырос в 2,5 раза, до 157,7 тыс. тонн, а из Бразилии — лишь на 3,8%, до 111,9 тыс. тонн.

    По итогам июля 2023 года сахар подешевел на 1,1% за месяц. В целом за текущий год цены на сахар в месячной динамике выросли лишь в июне: на незначительные 0,5%.

    Для сравнения: по итогам июля прошлого года сахар подорожал на 6,1% за месяц, в июне 2022-го — на 12,8%, а самый заметный рост цен был отмечен в марте — сразу на 33,2%.

    По сравнению с июлем прошлого года сахар подешевел на 16,1%. Для сравнения: годом ранее было отмечено удорожание сразу на 86,6% к июлю 2021-го.

    Стоимость сахара снизилась во всех регионах РК. Заметнее всего цены упали в Алматы (на 22,2% за год), а также в Жамбылской (на 21,5%) и Западно-Казахстанской (на 21,2%) областях. Наименьшее удешевление наблюдалось в Астане (на 4,7%) и в Северо-Казахстанской области (на 6,7% в годовой динамике).

    Напомним, что ранее министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прогнозировал, что этой осенью подорожания сахара не предвидится, а если оно и будет, то будет связано с внешними факторами, никак не зависящими от казахстанского рынка.

    Интересное наблюдение: в целом сахар подешевел, а вот внутри товарных категорий ситуация различается. В то время как сахар-песок по итогам июля 2023 года подешевел на 17,4% за год, сахар-рафинад, наоборот, вырос в цене на 18,8%.

    Для сравнения: годом ранее сахар-песок демонстрировал удорожание на 87,3%, а рафинад — на 69,7%.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальная платежная корпорация создана в Казахстане
    Что мешает повышению инвестиционной привлекательности в РК
    Сколько стоит кинопроизводство в Казахстане, рассказал депутат
    KEGOC планирует возобновить проект линии постоянного тока Север - Юг
    Популярное
    1 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    2 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    3 Автомобили тонут в Семее
    4 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    5 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA