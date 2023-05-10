Цены на рынке жилья по всем сегментам за месяц показали снижение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За месяц (апрель 2023г. к марту 2023г.) снижение цен на рынке жилья наблюдались по всем сегментам. В частности, новое жилье подешевело – на 0,6%, перепродажа квартир – на 1,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

При этом, количество сделок по купле-продаже жилья в апреле показало рост. Так в прошлом месяце количество зарегистрированных сделок составило 31 445, из них 8 096 по индивидуальным домам и 23 349 по квартирам. По сравнению с мартом 2023г. (24 273) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 29,5%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5 559 – 17,7%) и Астана (4 772 – 15,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 342 единиц (1,1%).

В сравнении с мартом 2023г. в апреле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Костанайской (на 46,2%), Мангистауской (на 45,5%) и Актюбинской (на 45,2%) областях. Вместе с тем, положительная динамика наблюдается по всем регионам страны.

По сравнению с мартом 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 29,7% (на 5 351 сделок). Всего в апреле по квартирам совершено 23 349 сделок – это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-х комнатные квартиры, в апреле их было оформлено 8 830. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы и Астана (41,2%).

По сравнению с мартом 2023 года в апреле количество сделок по индивидуальным домам выросло на 29% (на 1 821 сделок) и составило 8 096. Увеличение наблюдается во всех регионах, так наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Алматинской(+248 сделок), Мангистауской (+142 сделок) областях и в городе Шымкент (+131 сделок).

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 40,1%, тогда было зарегистрировано 52 520 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (на -68,2%). Вместе с тем, в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Уменьшение в динамике также наблюдается в количестве сделок января-апреля 2023г. к январю-апрелю 2022г. и составляет -48%.

За год (апрель 2023г. к апрелю 2022г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 3,8%, продажи нового жилья – на 7,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 27,6%

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 25,4% и Актау – на 24,8%. На вторичном рынке жилья наибольший рост цен в городах Семей (31,6%), Кызылорда (30,2%), Актау (24,8%), Костанай (23,2%) и Актобе (22,4%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (45,5%), Петропавловск (45,2%), Алматы (43,9%), Актау (41,1%) и Костанай (40,8%).



