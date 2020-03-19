Цены на продукты в Туркестане на постоянном контроле Nur Otan

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Туркестанский областной филиал партии Nur Otan провел мониторинг цен на продукты питания на центральном рынке города Туркестана «Куаныш». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

В состав рабочей группы вошли первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Б. Тажибаев, руководство управлений предпринимательства и торговли, сельского хозяйства Туркестанской области, базара и представители СМИ.

В ходе мониторинга были проанализированы цены на основные продукты питания, выслушаны пожелания жителей. Владельцев базаров и предпринимателей призвали не повышать цены.

Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Б. Тажибаев отметил, что контроль за ценами будет постоянный.

«Как вам известно, сегодня весь мир испытывает проблемы. В это сложное время нужно объединиться, действовать сообща. Каждый предприниматель, каждый гражданин должен работать во благо государства. По возможности нужно держать цены на одном уровне и не допускать их скачка. Сегодня в ходе мониторинга выявили, что ненамного повысилась стоимость сахарного песка, картофеля, курятины. Министерством будет определена предельная наценка на продукты первой необходимости. Большую роль играет в удержании цен и стабилизационный фонд. По итогам мониторинга мы направим в акимат и соотвествующее управление свои предложения», - сказал он.

Руководитель базара «Куаныш» Инара Абдигаппарова сообщила, что ведется работа по недопущению роста цен. Строго контролируется, чтобы наценка не превышала 10-15 процентов. Ведутся работы по дезинфекции рынка.

Предприниматели говорили о том, что немного повысилась оптовая стоимость продуктов. Килограмм конины на рынке «Куаныш» продается по 1900 тенге, говядины и баранины — 1800-1900 тенге, цена хлеба — 60-70 тенге, картофель — 140-150 тенге.

Ситуацию с ценами партия Nur Otan и областной акимат будут держать на постоянном контроле.

В Туркестанской области имеется 72 базара, в том числе 14 — скотных, 4 автомобильных и 54 универсальных. А в городе Туркестане функционируют 8 рынков, три из которых — универсальные.

В связи с чрезвычайным положением, усилена дезинфекция торговых объектов, их работа ограничена с 10 утра до 6 вечера. Санитарные меры усилены и в продовольственных магазинах и на рынках, они работают в прежнем режиме. Хлебные и кондитерские изделия должны продаваться только в упаковке.

В обычном режиме работают туркестанские рынки «Азиз», «Куаныш», социальные магазины. Дефицита в продуктах питания нет.

На складах и крупных торговых объектах хранится 30878 тонн продукции 19 наименований. Продуктов в фонде достаточно.



