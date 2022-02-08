Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Цены на продукты в Таразе контролирует акимат

    8 Февраля 2022, 16:52

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сохранение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары находится под контролем городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мерах по стабилизации цен на продукты в магазинах Тараза на брифинге в РСК рассказал заместитель акима города Даулет Абилкаиров.

    «В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, цены на социально значимые продукты питания и коммунальные услуги не должны изменяться до конца текущего года. Те, кто подняли цены на продукты, будут привлечены к ответственности. Соблюдение установленных государством предельных цен, пресечение повышения цен, беспрепятственный доступ местной продукции на рынки и на прилавки магазинов - всё это находится во внимании местных властей», - рассказал спикер.

    По его словам, акимат города проводит ежедневную контрольно-разъяснительную работу по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары на 10 - 15%, во всех торговых точках и магазинах областного центра. Для этого созданы 13 мониторинговых групп.

    «Благодаря системной работе, товары в магазинах Тараза отпускаются с наценкой не более 10 процентов. Кроме того, ряд социальных товаров реализуется по низким ценам», - рассказал Даулет Абилкаиров.

    Как сообщалось ранее, глава города Ержан Жилкибаев посетил без предупреждения ряд магазинов областного центра («Тарго», «Сафият», «Құлынбек», «Юбилейный», «Арзан микс»). Аким города предупредил, что в соответствии с поручением Президента, цена товара не должна превышать указанную в сопроводительном документе (накладной) на 10 - 15%.

    Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поручил принять меры по контролю и регулированию цен на продовольственные товары. Как выяснилось, в магазинах, расположенных в микрорайонах Жайлау, Акбулак, торговая надбавка на некоторые товары составила 25 - 30%.

    В Жамбылской области работает горячая линия (8 7262 - 54 21 38) по ценам на продукты, куда можно сообщить о фактах превышения цен на продукты питания, невыдачи фискального чека. На днях в Таразе в облакимате состоялось совещание с участием руководителей крупных торговых центров, на котором аким области Бердибек Сапарбаев поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде