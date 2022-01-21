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    Цены на продукты в придомовых магазинах мониторят в Актау

    21 Января 2022, 19:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Актау совместно с общественниками проводит мониторинг цен на продукты питания в небольших магазинах, расположенных возле жилых домов и в селе Умирзак, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В категорию социально значимых продуктов питания входят 19 видов продукции. Совместная рабочая группа сравнила цены на овощи и продукты повседневного потребления в придомовых магазинах по городу и селе Умирзак. Также проведена разъяснительная работа с предпринимателями по поручению Главы государства по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания.

    «Со стороны жителей поступают жалобы по фактам необоснованного роста цен в придомовых магазинах. В ходе мониторинга владельцам небольших магазинов были озвучены предложения о закупке в оптовых центрах и у предпринимателей-поставщиков продукции по выгодным ценам. Кроме того, разъяснено о не превышении 15% размера предельной торговой надбавки от отпускной цены производителя или закупочной цены, установленного законодательством Республики Казахстан», - сказал руководитель Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Тлеген Едигеев.

    В целях стабилизации цен совместный мониторинг с депутатами маслихатов, руководителями неправительственных организаций и общественными активистами будет проводиться на постоянной основе.

    Отметим, глава региона Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экономика Цены и тарифы Мангистауская область
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