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    Цены на продукты в Мангистауской области контролируют более 50 мониторинговых групп

    2 Марта 2022, 17:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения повышения цен на социально значимые продовольственные товары в Мангистауской области работают 53 мониторинговые группы. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства и торговли области Жанна Токбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в регионе реализуется проект «Народный контроль».

    «В составе 53-х мониторинговых групп задействовано более 400 активистов. 60% групп состоят из депутатов и общественных деятелей, а также сельских акимов и других государственных служащих. Мониторинг они проводят дважды в неделю.

    Основная цель мониторинговых групп - в соответствии со статьей 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» следить за тем, чтобы надбавки к социально значимым товарам не превышали 15%. Разъяснительная работа проведена в полном объеме, далее проверки будут проводиться на основании жалоб граждан в направлении розничной торговли», - пояснила Жанна Токбаева.

    Помимо этого, в направлении оптовой торговли начала работу комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования. Всего в комиссии состоят 25 человек, это депутаты, общественные активисты и госслужащие. Комиссия делится на три группы: группы по изучению рынка овощей, мясомолочной продукции, муки, хлеба и круп. Они проводят анализ формирования цен на рынке, то есть определяют количество посредников в процессе формирования цен от производителя до потребителя, и затраты предпринимателей на транспортировку или хранение товаров.

    Отмечено, что в целях недопущения повышения цен на социально значимые продовольственные товары будет проведена работа по стабилизации цен еще по трем направлениям через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий», то есть формирование регионального стабилизационного фонда, предоставление займов по механизму обращения и интервенция для стабилизации цен в весенний сезонный период.

    Жанна Токбаева также сообщила, что в дальнейшем в городах и районах планируется открытие семи социальных магазинов для реализации товаров стабилизационного фонда населению по доступным ценам.

    В дальнейшем будет разработана концепция по обеспечению региона продовольствием на 2021-2026 годы. За 6 лет реализовано 48 проектов с привлечением инвестиций на сумму 138,8 млрд тенге, создано 3291 новое рабочее место.

    «В результате будет возможность повысить уровень продовольственного охвата внутреннего рынка. В рамках концепции будут реализованы крупные проекты по строительству молочного завода, оптово-распределительного центра, коммунального рынка, тепличного комплекса, Приоритет будет отдан проектам в агропромышленном комплексе», - добавила Жанна Токбаева.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Экономика Цены и тарифы Мангистауская область Регионы Казахстана
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