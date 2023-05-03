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    Цены на продукты в Казахстане выросли на 3,5% с начала года

    3 Мая 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года цены на продукты питания в стране выросли на 3,5%. Некоторые продукты, наоборот, стали дешевле. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В межсезонье текущего года создано 139,5 тыс. тонн товарных запасов. На сегодня из них отправлено в потребление 62,1 тыс. тонн. В частности, картофеля 29,7 тыс. тонн, моркови 11,7 тыс. тонн, лука 11,9 тыс. тонн и капусты 8,7 тыс. тонн. В результате Правительству удалось остановить темпы роста цен на основные продукты питания. За последние 7 недель цены не превышали 0,1%, а с начала года цены на продукты выросли на 3,5%. В среднем за последние 5 лет он составил 6,4%», - сказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

    По его словам, с производителями уже заключили договор, чтобы остановить рост цен в межсезонье 2024 года.

    «Для достижения этой цели на сегодняшний день произведено около 90 тысяч тонн овощной продукции. Также в текущем году положительные результаты дали своевременные меры в области тарифного и не тарифного регулирования. В целях обеспечения отечественных производителей сырьем с 4 февраля текущего года введены вывозные таможенные пошлины на семена подсолнечника. Для обеспечения сырьем казахстанских заводов с 4 февраля текущего года введены экспортные таможенные пошлины на семечки подсолнечника. Это позволило насытить внутренний рынок сырьем для переработки масло в стране», – добавил он.

    Ранее первый вице-министр торговли рассказал о том, где можно купить дешевые продукты.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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