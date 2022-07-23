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    Цены на продукты в Казахстане продолжают расти

    23 Июля 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю, с 12 по 19 июля, цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Бюро национальной статистики, цены за период с начала месяца выросли на 0,5%, за период с начала года – на 17,8%. Больше всего подорожали лук, мясо курицы, гречка и сахар. По состоянию на 19 июля, в среднем по Казахстану цена на сахар-песок составила 525 тенге, на гречку – 503 тенге, лук – 188 тенге, мясо кур – 1144 тенге.

    Хлеб из пшеничной муки первого сорта в среднем по республике стоит 188 тенге, мука пшеничная первого сорта – 222 тенге, рожки – 260 тенге, рис – 290 тенге, литр подсолнечного масла – 826 тенге, масло сливочное – 3263 тенге, говядина – 2202 тенге, литр молока – 308 тенге, творог – 1732 тенге, картофель – 179 тенге, морковь – 199 тенге, капуста – 115 тенге, десяток яиц первой категории – 372 тенге, соль – 61 тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

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