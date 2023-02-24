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    Цены на продукты в Акмолинской области увеличились на 2,2% с начала года

    24 Февраля 2023, 09:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как изменились цены на продовольственные товары в Акмолинской области, и с чем связан рост? Ответы на эти вопросы озвучил на прошедшем брифинге руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, с начала года в Акмолинской области цены увеличились в среднем на 2,2%. При этом снижение цены отмечается на крупу гречневую – на 10,7%, хлеб 1 сорта – на 10,4%, сахар – на 5,7%.

    Повысились средние цены на 10 товаров: рис - на 11,9%, рожки – на 7,2%, мясо кур – на 0,9%, творог - на 5,9%, яйцо куриное - на 4,7%, масло сливочное – на 7,8%, масло подсолнечное – на 4,2%, капуста – на 9,1%, лук – на 41,3%, морковь – на 0,8%.

    «Основные причины роста цен – это повышение отпускных цен у товаропроизводителей области и регионов Казахстана и Кыргызстана в связи с увеличением затрат на сырье, корма, ГСМ, технику и запасные части к ней, оборудование и комплектующие, а также на ветеринарные препараты, премиксы и т.д.», - отметил Ербол Оспанов.

    На стабилизацию цен из областного бюджета всего выделено 4,2 млрд тенге, в том числе на «оборотную схему» - 3,7 млрд тенге.

    «В целом, в области имеется запас товаров в объеме 2992 тонны, в рамках форвардных договоров законтрактовано 5275 тонн. Реализация товаров ведется через 45 торговых точек. По «оборотной схеме» выданы займы на общую сумму 1,5 млрд тенге по 6 видам товаров (молоко, кефир, творог, масло сливочное, сахар), также одобрена выдача займов по четырем видам товаров на сумму 912,5 млн тенге (мясо кур, картофель, мука 1 сорта, масло подсолнечное). С начала года заключено 859 соглашений о стабилизации цен с производителями и торговыми объектами», - добавил выступающий.

    Для выявления и пресечения незаконной деятельности различных непродуктивных посредников на рынке СЗПТ в области действует специальная комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, которой в текущем году проведено 13 заседаний с участием товаропроизводителей, оптовых и розничных торговых предприятий, где рассмотрены результаты анализа электронных счетов-фактур и мониторинга цен. В результате в Кокшетау налажены прямые поставки молочной продукции «Milk Project» по ценам производителя (исключено звено посредника, цены снижены на 10-15%). В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности области продолжается положительная тенденция производства продовольственных товаров.

    В целом, из 19 видов социально значимых продовольственных товаров в области производятся 12 (хлеб 1 сорта, мука 1 сорта, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, масло сливочное, яйцо куриное, масло подсолнечное, морковь, картофель). Потребность в оставшихся товарах обеспечивается поставками из других регионов республики и стран ближнего зарубежья.

    «В целях импортозамещения ввозимых товаров, благодаря принимаемым мерам поддержки в рамках государственных программ, обеспечивается увеличение объемов производства местных продуктов питания. В настоящее время все объекты продовольственной торговли работают в штатном режиме, запасы основных продовольственных товаров имеются и постоянно пополняются», - резюмировал спикер.

    Фото: РСК Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Экономика Регионы Казахстана
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