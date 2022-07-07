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    Цены на продукты питания растут в Алматы

    7 Июля 2022, 16:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе сохраняются высокие темпы роста цен. За 6 месяцев инфляция составила 10,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким отметил, что основной вклад в инфляцию сформирован, в первую очередь, за счет роста цен на продовольствие, который составил 16,4% (в годовом исчислении – 19,5%).

    «Наибольший рост наблюдается на сахар (в два раза, до 560 тенге), лук (+90,2%, до 156 тенге), хлеб (+18,3%, до 95 тенге), молоко (+18%, до 328 тенге), вклад которых в индекс потребительских цен составил 2,2 процентных пункта. При этом, снижение цен отмечается на яйца (на 0,4%, до 460 тенге) и незначительный рост цен наблюдается на говядину (на 0,9%, до 2 350 тенге), масло сливочное (на 5,6%, до 3 400 тенге), соль (на 6,5%, до 66 тенге)», - сказал аким на брифинге в СЦК.

    Ерболат Досаев отметил, что на фоне разрывов цепочек поставок и волатильности курса тенге все еще сохраняются высокие инфляционные ожидания.

    По словам градоначальника, для сдерживания роста цен на социально-значимые продтовары принимаются превентивные меры. По «оборотной схеме» увеличено финансирование на 4 млрд тенге - с 11 млрд до 15 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Экономика Цены и тарифы Общество
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