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    Цены на продукты питания по 11 позициям в Павлодарской области ниже средних по стране

    12 Июля 2023, 13:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания. Об этом сегодня на брифинге заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания. По 11-ти позициям продуктов питания цены у нас ниже средних по стране», - сказал на брифинге Асаин Байханов.

    По его словам, в этом также помогает и стабилизационный фонд области с 14-ю тысячами тонн продукции, которые реализуются через 273 магазина-партнера.

    «Активно работает первый в области специализированный фермерский рынок, реализующий продукты питания по принципу «от поля до прилавка». Такие же фермерские рынки планируется построить в Экибастузе и Аксу. В регионе начался процесс выдачи льготных кредитов по проекту «Ауыл аманаты». Предусмотрено около 300 проектов, благодаря которым будут созданы новые рабочие места. 161 владелец проекта уже получили кредиты и начали свое дело. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» мы приступили к модернизации 26 поселков, где проживают 35 тысяч человек. Также намерены проложить асфальт на 89 км дорог, провести освещение на 60 улицах и построить 22 социальных объекта», - добавил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш.

    Тем временем в Экибастузе ведется масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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