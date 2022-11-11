Цены на продукты питания и тарифы продолжают расти в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане при сохранении положительной тенденции экономического подъема, наблюдается прирост потребительских цен и тарифов, который за 10 месяцев этого года по сравнению с декабрем 2021 года, составил 12,1%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный статистический комитет КР.

Среди продовольствия, больше всего цены подскочили на сахар-песок - на 33,5%, муку - на 26,%, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 22,5%, молочные продукты - на 22,4%, выпечку - на 21,6%, свинину - на 18,9%, рыбу - на 20,1%, масло сливочное - на 17,3%, сушеные фрукты и орехи - на 16,9%, хлеб - на 16,5%, безалкогольные напитки - на 14,9%, крупу гречневую - на 14,4%, рис - на 14,7%, баранину - на 12,5%, говядину - на 11,2%.

Одновременно с пищевыми продуктами подорожала алкогольная продукция и табачные изделия на 19,4%, непродовольственные товары - на 10%, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 8%.

Повышение цен и тарифов наблюдается во всех регионах республики. При этом максимальный рост отмечен в Нарынской области (14,8%), в связи с наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением стоимости алкоголя и табачных изделий на 43,8%.