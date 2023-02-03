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    Цены на продовольствие в странах ЕАЭС за год увеличились в среднем на 13% - Алихан Смаилов

    3 Февраля 2023, 15:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что необходимо сфокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер отметил, что по прогнозам экспертов ООН мировой экономический рост в 2023 году замедлится до 2%. Такой прогноз, по его словам, связан с ростом инфляционных ожиданий в странах мира.

    «В условиях разрыва производственных и торговых цепочек, небывалых ранее заморозков в странах, традиционно являющихся поставщиками овощей и фруктов, наблюдается беспрецедентный рост цен на рынках продовольственных товаров, что неминуемо отражается на показателях государств-членов стран ЕАЭС. Так, за прошлый год цены на продовольствие в наших странах увеличились в среднем на 13%. В целях сдерживания роста цен, повышения обеспеченности внутренних рынков и доступности продовольственных товаров для населения необходимо принятия системных мер», - сказал глава Правительства.

    Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС фокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания, развивать тепличные хозяйства, откормочные площадки, торговую и складскую инфраструктуру и другие.

    «Применяемые сторонами санитарные и фитосанитарные, ветеринарные, технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле. Необходимо помнить, что первостепенной задачей нашей работы является расширение взаимной торговли продукцией, которая производится в наших странах. В данном контексте также важно обеспечивать предсказуемость при введении ограничений во взаимной торговле, в первую очередь, продовольствием», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Премьер-министр РК Алматы Цены и тарифы ЕАЭС Алихан Смаилов
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