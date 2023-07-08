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    Цены на продовольствие снизились, но 45 стран все еще нуждаются в помощи

    8 Июля 2023, 17:12

    РИМ. КАЗИНФОРМ - По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), индекс мировых цен на продовольствие в июне вновь снизился. Несмотря на это, стоимость продуктов питания во многих странах все еще слишком высока, и 45 государств мира нуждаются в продовольственной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

    Индекс ФАО

    Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 1,4 процента по сравнению с маем и на 23,4 процента – по отношению к пиковому показателю в марте 2022 года.

    Зерновые подешевели на 2,1 процента за месяц – в основном из-за хорошего урожая в Аргентине и Бразилии и улучшения перспектив производства в Соединенных Штатах Америки.

    Мировые цены на пшеницу снизились на 1,3 процента в связи с началом сбора урожая в Северном полушарии и снижением экспортной пошлины в Российской Федерации.

    Индекс цен на растительные масла снизился на 2,4 процента, а молочные продукты подешевели на 0,8 процента.

    Впервые за последние четыре месяца упала стоимость сахара – на 3,2 процента. Эксперты ФАО связывают это с хорошим урожаем сахарного тростника в Бразилии и вялым мировым спросом, особенно со стороны Китая.

    Индекс цен на мясо практически не изменился в июне, при этом цены на мясо птицы выросли на фоне вспышки птичьего гриппа в Восточной Азии. Мировые цены на свинину также выросли, говядина и баранина подешевели из-за увеличения экспортного предложения из Океании.

    Производство зерновых

    Прогнозируется, что мировое производство зерновых достигнет рекордно высокого уровня в ближайшие месяцы. Этому способствуют, в частности, рост производства пшеницы в нескольких странах, включая Канаду, Казахстан и Турцию.

    45 стран нуждаются в помощи

    Высокие цены на продовольствие, экономические спады, конфликты, засухи и природный феномен Эль-Ниньо усугубляют проблемы с продовольствием во многих регионах планеты. Согласно опубликованному докладу ФАО, 45 стран мира, включая Украину, нуждаются во внешней помощи для обеспечения своего населения продовольствием. 33 из них расположены в Африке, 9 – в Азии, в список попали также Гаити и Венесуэла.

    В то время как мировое производство зерновых, по прогнозам, вырастет на 1,1 процента в 2023 году, в 44 странах с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия этот показатель сократится.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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