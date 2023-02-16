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    Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% - Нацбанк РК

    16 Февраля 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 г. годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,7% (декабре 2022 года – 20,3%). В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Карагандинская область) – замедлилась. Об этом сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.

    Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, г. Астана и Акмолинской области.

    Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% г/г (в декабре 2022 года – 25,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,5%), а минимальный – в Алматинской области (23,8%).

    Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,2% г/г (в декабре 2022 года – 19,4%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астана (31,7%), минимальное – в Алматинской области (15,9%).

    Цены на платные услуги в январе повысились на 14,2% г/г (в декабре 2022 года – 14,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (18,4%), значительно ниже – в Алматинской области (11,4%).

    В январе 2023 года рост месячной инфляции в стране замедлился, составив 1,1%, что значительно выше среднего значения январской инфляции за последние 5 лет (за 2018-2022 годы: 0,6%).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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