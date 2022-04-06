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    Цены на пестициды выросли в Казахстане в два раза

    6 Апреля 2022, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на пестициды выросли в Казахстане в два раза. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается пестицидов, то цены на них также возросли. По отношению к 2020 году цены на пестициды выросли вдвое, причем скачок наблюдался два раза. Если к весне рост цен был на 70%, то к осени цены поднялись уже в 2 раза», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Как отметил глава Минсельхоза, на программу субсидирования пестицидов на 2022 год предусмотрено 29,7 млрд тенге, что позволит обеспечить 100% обработку посевную площадь и тем самым сохранить благоприятную фитосанитарную обстановку.

    Также, как рассказал Ербол Карашукеев, фермерами поднимался вопрос дороговизны удобрений, в том числе отечественных.

    «Правительством была проведена соответствующая работа, крупнейшим производителем минеральных удобрений - компанией КазАзот принято решение о снижении стоимости на производимую аммиачную селитру с 200 тысяч тенге за тонну до 160 тысяч тенге. На сегодняшний день заключаются договора с аграриями по новой стоимости. Необходимо ответить, что со стороны акиматов на субсидирование предусмотрено 27 млрд тенге. То есть, 50% от стоимости приобретенных удобрений, будет возмещено государством», - проинформировал глава ведомства.

    Напомним, по информации Минсельхоза, весенне-полевые работы начаты в южных регионах страны - в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство
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