Цены на офисную бумагу прокомментировали в Мининдустрии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году для использования на внутреннем рынке в Казахстан завезли 20,4 млн упаковок (51 тысяча тонн) офисной бумаги формата А4. 61% объема (31,3 тыс. тонн) был импортирован из РФ, 30% (15,1 тысячи тонн) – из Турции, 8% (4 тысячи тонн) – из КНР. Таким образом, большая часть бумажной продукции формата А4 на рынке Казахстана представлена брендами «Снегурочка» и SvetoCopy, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«По итогам 2021 года средняя оптовая цена за пачку А4 составила 1,5 тысячи тенге. К марту 2022 года цены выросли в среднем на тысячу тенге, или 67%. Сейчас у крупных поставщиков имеется офисная бумага по оптовой цене - 3 тысячи тенге за упаковку.

Изменение цен связано со сбоями в поставках реагентов для отбеливания бумажного сырья из Западной Европы и последовавшим сокращением объемов производства офисной бумаги в РФ», - говорится в сообщении МИИР.

В ведомстве добавили, что в Казахстане работают два завода по резке и упаковке офисной бумаги. В прошлом году предприятиями произведено 600 тысяч пачек бумаги А4, что составляет 5% от всего объема потребления на внутреннем рынке.

«ТОО «Qagaz Ordasy» имеет производственную мощность 3 млн пачек бумаги А4 в год, «Goida.kz» - 3,6 млн. Основная часть сырья в виде бумажных рулонов для резки и упаковки офисной бумаги производится в РФ и Финляндии. Однако российские заводы не продают бумажные рулоны этим компаниям напрямую, а реализуют их через своих представителей в Казахстане (ТОО «Литан» и «Резервснаб Плюс»), тем самым ограничивая продажи», - сообщили в МИИР РК.