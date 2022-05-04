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    Цены на нефть выросли на 3% в США

    4 Мая 2022, 21:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть в США выросли на 3% из-за проблем с поставками, а также на фоне информации о новых санкциях Евросоюза против России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Fox Business.

    Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на $3,82, или на 3,7%, до $106,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent, в свою очередь, выросли на $3,74, или на 3,5%, до $108,71 за баррель.

    Рост последовал за новостями о том, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы. Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду изложит планы касательно новых антироссийских санкций.

    Что касается предложения, то запасы сырой нефти и топлива в США упали на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти упали на 3,5 млн баррелей за неделю, что превысило ожидаемое падение на 800 тыс. баррелей.


    Фото: РИА Новости

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Россия США Евросоюз Нефть
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