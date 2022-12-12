Цены на нефть вновь растут после рекордных падений

АММАН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть выросли более чем на 1 % в понедельник, так как ключевой трубопровод, снабжающий США, все еще остается закрытым, а Россия пригрозила сократить добычу в ответ на ограничение западных цен на ее экспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В понедельник к 10:30 по астанинскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или 0,5 %, до 76,51 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8 %, выше прежних значений.

Рост цен на Brent и WTI в понедельник происходит после того, как на прошлой неделе обе марки нефти упали до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Тогда причинами этому стали опасения, что возможная глобальная рецессия повлияет на спрос на нефть.

«Цены на нефть растут, так как нефтепровод Keystone остается закрытым, контроль Китая над COVID ослабевает и есть опасения, что Россия может сократить добычу», - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

В воскресенье канадская компания TC Energy заявила, что еще не определила причину утечки из нефтепровода Keystone, случившуюся на прошлой неделе в США. В заявлении компании пока не указываются сроки возобновления работы газопровода.

Так, нефтепровод Keystone мощностью 622 тысячи баррелей в день является важной артерией, по которой тяжелая канадская нефть доставляется из провинции Альберты на нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе США и побережье Мексиканского залива.

Одновременно с этим Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, продолжает ослаблять свою строгую антиковидную политику. Несмотря на это, улицы в Пекине остаются тихими, многие предприятия не работали в эти выходные, а жители говорят, что до возвращения к нормальной жизни еще далеко.

В понедельник вблизи амбулаторных клиник в городах Пекине и Ухане, в которых тремя годами ранее впервые появился COVID, образовались очереди, что стало признаком быстрого распространения симптомов после того, как власти начали отменять строгие меры против коронавируса.

В пятницу президент России В. Путин заявил, что его страна, крупнейший в мире экспортер энергоресурсов, может сократить добычу и откажется продавать нефть любому государству, которое устанавливает «глупый» потолок цен на российский экспорт, согласованный странами G7.

В то время как неопределенность, связанная с санкциями Европейского Союза в отношении российской нефти и связанным с ними пределом цен, поддерживала высокую волатильность цен, санкции пока оказали ограниченное влияние на мировые рынки, отмечают аналитики австралийской финансовой группы ANZ.

Министр энергетики Саудовской Аравии также заявил в воскресенье, что влияние европейских санкций и мер по ограничению цен еще не дало четких результатов, добавив, что их реализация все еще имеет неясные перспективы.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен прогнозирует существенное снижение инфляции в Штатах в 2023 году, если на рынках не случится неожиданных потрясений.





Фото: www.reuters.com



