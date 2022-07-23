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    Цены на нефть в США снижаются на фоне отмены ЕС антироссийских нефтяных санкций

    23 Июля 2022, 21:05

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Цены на нефть завершили неделю снижением после того, как в пятницу Европейский союз заявил, что разрешит российским государственным компаниям поставлять нефть в третьи страны в рамках корректировки санкций, согласованных государствами-членами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Нефть марки Brent, которая является эталоном для двух третей мировой добычи нефти, закрылась в пятницу с понижением на 0,6% до 103,20 доллара за баррель. Тем не менее, эта марка нефти впервые за шесть недель показала недельный прирост по причине высокого спроса в Азии.

    Американская нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,65 доллара, или 1,7%, до 94,70 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent упали на 66 центов, или 0,6 процента, до 103,20 доллара.

    WTI закрывается с отрицательным значением уже третью неделю подряд, после того, как спрос на бензин в США в разгар пикового летнего автомобильного сезона упал почти на 8% по сравнению с прошлым годом из-за рекордных цен на заправках.

    «Несмотря на тревожные признаки спроса на нефть в Китае, Европе и США, рынок нефти остается очень напряженным и не позволяет нефти WTI упасть ниже середины 90 долларов», - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя.

    Торговля фьючерсами на нефть в последние недели была неустойчивой, поскольку трейдеры пытаются согласовать возможности дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут привести к сокращению спроса на фоне ограниченного предложения из-за потери российской нефти.

    Ранее на этой неделе цены на нефть выросли примерно на 5% после визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и на фоне жестких рыночных условий, сообщает The National News.

    Поправки ЕС

    Поправки ЕС к санкциям в отношении России, вступившие в силу в эту пятницу, сняли запрет на платежи, связанные с закупками российской морской нефти европейскими компаниями.

    Это приведет к тому, что российские государственные компании «Роснефть» и «Газпром» смогут поставлять нефть в третьи страны для ограничения рисков для глобальной энергетической безопасности.

    Заявление ЕС было сделано после того, как председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что будет поставлять сырую нефть в страны, которые решат ввести предел цен на российскую нефть, а вместо этого перенаправит ее в страны, которые готовы «сотрудничать» с Россией.

    «В краткосрочной перспективе это определенно негативный заголовок, который, вероятно, вызвал у нас небольшую распродажу», - отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures group.

    «Растет мнение, что США и ЕС введут ценовые ограничения на российскую нефть к концу года», - сказал Деннис Кисслер, старший вице-президент по трейдингу BOK Financial.

    «Прошлая история показывает, что установленные правительством ограничения цен на сырьевые товары обычно недолговечны и вскоре могут привести к завышению цен», - добавил он.

    Мировая экономика подвержена серьезному замедлению

    В то же время, цены сдерживаются опасениями по поводу повышения процентных ставок, которое может привести к падению спроса, и возобновления добычи нефти в Ливии.

    Добыча нефти в Ливии составляет более 800 тыс. баррелей в сутки и к следующему месяцу достигнет 1,2 млн баррелей в сутки, ранее сообщало ливийское министерство нефти.

    Ирак может увеличить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в этом году, если его об этом попросят, сказал руководитель иракской компании Basra Oil Co.

    Согласно данным энергетической компании Baker Hughes, число нефтяных вышек в США, являющееся ранним индикатором будущего производства, на этой неделе оставалось стабильным на уровне 599.

    Судя по данным, опубликованным в пятницу, мировая экономика все больше подвержена серьезному замедлению, поскольку центральные банки агрессивно отменяют сверхмягкую денежно-кредитную политику, принятую во время пандемии.

    Недавние изменения цен на сырую нефть и фьючерсы на процентные ставки предсказывают спад в деловом цикле, что приведет к падению потребления нефти до конца года и в первые три месяца 2023 года.

    Инвесторы также ожидают решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам на следующей неделе. Сотрудники ФРС ожидают, что на заседании, которое состоится 26-27 июля, возможно повышение центральным банком США ставок на 75 базисных пунктов

    Тем не менее, спрос на энергоносители остается высоким в Индии, а нефтепереработка сохраняется на уровне выше допандемического. Одновременно, по сообщениям государственных СМИ Китая, Поднебесная также намерена приложить большие усилия для консолидации восстановления своей экономики, особенно в третьем квартале этого года.

    Автор:

    Арсен Утешев

    США Цены и тарифы Нефть Мировые новости
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