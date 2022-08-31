Цены на нефть упали на 3 % из-за опасений рецессии

АММАН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть в среду продолжили снижение на фоне опасений инвесторов относительно нездорового состояния мировой экономики, включая перспективы повышения процентной ставки финансовыми регуляторами и ужесточения антиковидных ограничений в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В среду октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает 31 августа, подешевели на 3,56 доллара до 95,75 доллара за баррель после того, как накануне цена этой марки снизилась на 5,78 доллара. Одновременно более активные ноябрьские фьючерсы подешевели на 2,70 доллара, или на 2,76 %, до 95,14 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,58 доллара, или 2,82 %, до 89,06 доллара за баррель к 09:39 по Гринвичу (15.39 по Нур-Султану) после падения на 5,37 доллара на предыдущей сессии, которое произошло из-за опасений рецессии.

Колебания цен с момента начала конфликта в Украине более полугода назад напугали хедж-фонды и спекулянтов, а также ослабили торговлю. Это, в свою очередь, еще больше усилило колебания рынка, о чем говорит произошедшее во вторник падение цен.

«Последними признаками замедления роста являются сокращение производственных мощностей в Китае в августе и более медленное, чем ожидалось, расширение сектора услуг в стране», — сообщил аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Причины падения цен также связаны с опасениями глобальной рецессии, поскольку центральные банки агрессивно повышают процентные ставки.

«Ожидается, что в следующем месяце как Федеральная резервная система США, так и Европейский Центробанк значительно повысят свои процентные ставки. Так, рост возможен до 0,75%, что, в свою очередь, приведет к выходу акционерных инвесторов, за которыми последует нефть», - добавил Варга.

Производственная активность Китая продолжила снижение в августе из-за новых случаев заражения COVID-19, самой сильной за последние десятилетия жары и кризиса в секторе недвижимости. Эти факторы повлияли на производство, что говорит о том, что экономике страны придется бороться за сохранение динамики.

Некоторые из крупнейших городов Китая от Шэньчжэня до Даляня вводят ограничения и закрывают предприятия, чтобы ограничить вспышки COVID-19, что приводит к снижению темпов роста.

Вместе с тем, некоторые аналитики связывают падение рыночных цен на нефть с Ираном и Ираком. Так, голландский банк Rabobank предположил , что падение цен на нефть «по всей видимости, было следствием слухов о том, что Иран вскоре подпишет новую ядерную сделку с США». В то же время беспорядки в Ираке не повлияли на производство нефти.

«Если ядерная сделка с Ираном будет возобновлена, 1-2 миллиона баррелей в день дополнительной нефти могут попасть на рынок за сравнительно короткий период времени», — сообщает CNBC .

Еще одним фактором, поддерживающим цены, являются переговоры о сокращении добычи членами ОПЕК +. Следующая встреча организации состоится 5 сентября.

Действия России в отношении природного газа оказали дополнительное влияние на рынок. В среду российский «Газпром» приостановил потоки природного газа по ключевому маршруту поставок в Европу на фоне обострения экономического противостояния между Москвой и Брюсселем.

По данным ОПЕК, в текущем году мировой спрос на нефть оценивается в среднем в 100,8 млн баррелей в сутки.

Фото: reuters.com