Цены на нефть снижаются на фоне приближения отчета ФРС США

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть снижаются после пятничного роста на 2% на предыдущей сессии в связи с предстоящими данными по инфляции в США и возобновлением нефтеперерабатывающих заводов в Азии и Соединенных Штатах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 74 цента, или на 0,9%, до $85,65 за баррель к 10 часам по бакинскому времени после роста на 2,2% в пятницу, а американская нефть марки WTI стоила $78,99 за баррель, снизившись на 73 цента, или на 0,9%, после роста на 2,1% на предыдущей сессии.

Аналитики биржевой компании OANDA отмечают, что снижение цен на сырую нефть происходит поскольку трейдеры энергоносителей ожидают потенциальное ослабление прогноза спроса на нее. Такое поведение инвесторов продиктовано необходимостью ужесточения денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне предстоящего основного отчета ФРС по инфляции 14 февраля.

Издание не исключает, что повышение процентных ставок ФРС США с целью обуздания инфляции в стране может замедлить экономическую активность и спрос на нефть.

Аналитики CMC Markets считают, что возобновление экспорта азербайджанской нефти в воскресенье через турецкий терминал в Джейхане также снизило опасения по поводу поставок черного золота.

Терминал был поврежден из-за разрушительного землетрясения, которое обрушились на Турцию и Сирию на прошлой неделе. Это пункт хранения и погрузки для трубопроводов, по которым транспортируется нефть из Азербайджана и Ирака.

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как Россия заявила, что сократит добычу сырой нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% от объема добычи.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их партнеры, включая Россию и группу, известную как ОПЕК+, в октябре договорились сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 8,6%. Этому способствовал оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае, крупнейшем в мире потребителе сырой нефти, после отмены ограничений на COVID в декабре.

Издание прогнозирует, что цены на нефть могут возобновить рост до $100 за баррель в этом году на фоне восстановления спроса в Поднебесной и ограниченного роста предложения из-за нехватки инвестиций.





Фото: REUTERS/Tatiana Meel