Цены на нефть растут на ожиданиях спроса в Китае

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в понедельник торгуется на международных биржах по цене 82,98 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

На последних торгах в пятницу стоимость барреля нефти этой эталонной марки завершила день на отметке 82,78 доллара.

По состоянию на 13 марта цена на эталонную марку нефти выросла на 0,24 процента - до 82,98 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 76,83 доллара за баррель.

Рост цен обусловлен позитивными ожиданиями роста спроса в Китае и ослаблением доллара.



