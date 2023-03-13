Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цены на нефть растут на ожиданиях спроса в Китае

    13 Марта 2023, 20:18

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в понедельник торгуется на международных биржах по цене 82,98 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    На последних торгах в пятницу стоимость барреля нефти этой эталонной марки завершила день на отметке 82,78 доллара.

    По состоянию на 13 марта цена на эталонную марку нефти выросла на 0,24 процента - до 82,98 доллара за баррель.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 76,83 доллара за баррель.

    Рост цен обусловлен позитивными ожиданиями роста спроса в Китае и ослаблением доллара.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нефть Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров