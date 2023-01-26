Цены на нефть растут на фоне ожидания спроса в Китае

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись выше 80 долларов за баррель, пытаясь компенсировать недавние потери, а Brent незначительно опустилась в цене в четверг, передает собственный МИА «Казинформ».

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:30 по бакинскому времени в четверг составляет $86,03 за баррель, что на $0,09 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,14%), до $80,66 за баррель.

Рост американской эталонной марки нефти связан с надеждой на продолжение восстановления спроса в крупнейшем импортере нефти Китае, а также с ослаблением доллара, позволившим сделать сырьевые товары более привлекательными для иностранных покупателей.

Власти Пекина заявили, что число смертей и тяжелых случаев в Китае из-за COVID в настоящее время на 70% ниже пиковых уровней, которые наблюдались в начале января, что укрепляет надежды на дальнейшее восстановление экономики страны.

Более низкий рост запасов сырой нефти в США, вопреки ожиданиям, также поднял цены на нефть.

Данные Управления энергетической информации США (EIA) показали рост на 533 000 баррелей на прошлой неделе, несмотря на прогнозы роста на 1 млн баррелей.

Ожидается, что ОПЕК сохранит текущие уровни добычи нефти на своей следующей встрече, сохраняя ограниченные поставки. Трейдеры также отслеживают российские потоки, поскольку в следующем месяце вступят в силу новые ограничения цен на российские нефтепродукты.





Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg News