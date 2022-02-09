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    Цены на нефть продемонстрировали существенный рост в январе

    9 Февраля 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ослабление опасений по поводу штамма «омикрон» оказало позитивное влияние на рынок нефти. За январь цены на нефть марки Brent продемонстрировали существенный рост, увеличившись на 17,3%, до 91,21 доллара за баррель, впервые с 2014 года превысив отметку 90, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Как отмечает заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, с начала января на нефтяном рынке сформировались ожидания по восстановлению спроса на черное золото. Данные по запасам сырой нефти в США показали крупное снижение за первую неделю января – на 4,55 млн баррелей за неделю. Директор Международного энергетического агентства США отметил, что динамика спроса на нефть оказалась сильнее, чем предполагалось. В своем ежемесячном отчете ОПЕК сообщила о том, что запасы нефти в странах ОЭСР, по последним данным в ноябре 2021 г., находились существенно ниже 5-летних средних значений.

    Помимо признаков восстановления спроса, на повышение стоимости нефтепродуктов оказывали влияние риски снижения предложения нефти на фоне геополитических событий и эпизодов, в том числе риски эскалации геополитической напряженности между Россией и Украиной, сообщения об атаке дронами на нефтяные объекты в ОАЭ.

    2 февраля состоялось очередное заседание ОПЕК+, члены альянса приняли решение повысить добычу на 0,4 млн баррелей в сутки в марте в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Однако необходимо отметить, что фактический уровень производства нефти отстает от разрешенных квот: в январе увеличение составило 0,25 млн баррелей в сутки вместо запланированных 0,4 млн. В результате ограниченные запасы нефти вместе с медленным восстановлением добычи странами альянса поддерживали дальнейший рост котировок, максимально достигавших 94 доллара США за баррель 7 февраля. На новостной фон также оказывает влияние повышение цен Саудовской Аравией: по заявлению Saudi Aramco, в марте поднимутся цены на все сорта нефти для всех регионов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Энергетика Цены и тарифы Нефть
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