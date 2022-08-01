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    • Цены на нефть превысили $110 за баррель

    1 Августа 2022 14:20

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть начали уверенно расти в пятницу, рынок завершил неделю в плюсе, но ожидается снижение по итогам месяца, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Turan.

    Давление на котировки вызывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.

    Глава Shell Plc Бен ван Берден заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что цены на нефть с большей вероятностью будут расти, чем падать, поскольку проблема нехватки предложения нивелирует риск ослабления спроса.

    «Спрос пока не восстановился полностью, в то время как предложение определенно является недостаточным», - отметил специалист.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам 29 июля выросли до $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на момент закрытия предыдущих торгов.

    Фьючерсы на WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $5,12 (5,31%), до $101,54 за баррель.

    По мнению аналитика Emirates NDB Bank Эдвард Белл, базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно сильными.

    «Серьезные риски со стороны предложения сохраняются: это санкции в отношении России, последствия которых станут более ощутимыми позднее в этом году, а также тот факт, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи», - сказал он.

    Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа, и эксперты в основном ожидают сохранения согласованных ранее ее членами темпов наращивания добычи, отмечает Market Watch.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #Нефть #Мировые новости
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