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Цены на нефть превысили $110 за баррель
23 Мая 2022 20:44

Цены на нефть превысили $110 за баррель

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Цены на нефть марки Brent на утренних торгах в понедельник превысили 110 долларов за баррель. Повышение цен на энергоносители обусловлено началом туристического сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах в пятницу стоимость барреля нефти этой марки достигла 113,23 доллара, но завершила день на уровне 109,99 доллара.

По состоянию на 20 мая, цена на элитную марку нефти увеличилась на 0,76 процента – до 110,83 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 111,10 доллара за баррель.

Повышение цен на энергоносители обусловлено началом туристического сезона, в том числе в США.

Ослабление ограничений по COVID-19 в Китае также оказывает положительное влияние на рынки.


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