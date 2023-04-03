Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники группы стран ОПЕК+ неожиданно решили снизить добычу на миллион баррелей в сутки, в результате чего цена нефти на мировых рынках начала расти. В начале торгов в понедельник цена барреля марки «Брент» поднялась более чем на 5 долларов, или на 7%, и превысила отметку 85 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.

В числе прочих Саудовская Аравия снизит производство на 500 тысяч баррелей в день, а Ирак - на 211 тысяч баррелей. Сотрудник саудовского Министерства энергетики объяснил, что это необходимо как «мера предосторожности, призванная поддержать стабильность нефтяного рынка».

При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, которая достигает в западных странах рекордных показателей.

В ответ на решение ОПЕК+ сократить производство представитель Национального совета безопасности США сказал: «Мы не думаем, что в настоящий момент сокращения желательны - с учетом неопределенности на рынке. Мы об этом говорили четко».

Независимый эксперт по нефтяному рынку Натан Пайпер сказал в интервью ВВС, что решение организации, вероятно, вызвано желанием производителей сдержать цены на нефть выше отметки 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. Это происходит на фоне опасений, что спрос на топливо может снизиться из-за ослабления мировой экономики.

В октябре прошлого года страны ОПЕК+ объявили о сокращении производства нефти на два миллиона баррелей в день. Тогда президент США Джо Байден заявил, что «разочарован этим близоруким решением».

При этом Россия сообщила, что продлит до конца 2023 года свое решение сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день.

Анализ: важный шаг ОПЕК+

Неожиданное объявление организации ОПЕК+ важно по нескольким причинам.

В последние месяцы цена нефти колебалась и многие опасались, что спрос на топливо превысит предложение - в особенности к концу этого года.

Рост цен на нефть после решения ОПЕК+ может привести к повышению инфляции, то есть сделать жизнь еще дороже и повысить риск рецессии.

Примечательно, что о сокращении объемов добычи стало известно всего за день до запланированного заседания ОПЕК+. Ранее некоторые члены организации давали понять, что сохранят производство на том же уровне, то есть снижения не будет. И именно поэтому объявление стало такой большой неожиданностью.

Есть вероятность, что и другие входящие в ОПЕК+ страны заявят о сокращении добычи нефти, что еще сильнее снизит предложение.

Кроме того, это решение, вероятно, осложнит отношения США с ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Ранее Белый дом призывал организацию повысить добычу, чтобы попытаться снизить цены на нефть и уменьшить объемы российских доходов.

Как сообщалось ранее, с мая 2023 года Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+. Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года», - сказано в сообщении Министерства энергетики РК.



