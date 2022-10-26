Цены на нефть падают на фоне роста запасов сырой нефти в США

АММАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть снизились в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось. При этом ограничения предложения удерживали цены в узком диапазоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно данным отраслевой группы Американского института нефти, прошедшая неделя торгов, которая закрылась в пятницу, 21 октября, продемонстрировала рост запасов сырой нефти в США, которая выросла примерно на 4,5 млн баррелей за неделю.

На этом фоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,03, или 1,1%, до $92,49 за баррель после роста на 26 центов на предыдущей сессии.

На американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) декабрьские фьючерсы подешевели на 75 центов, или 0,9%, до $84,57, полностью изменив рост предыдущей сессии.

«Перспектива глобального экономического спада и ужесточения денежно-кредитной политики в последние недели перевешивает призрак сокращения предложения», — отмечают аналитики из ANZ Research.

В свою очередь, рост запасов сырой нефти усилил опасения по поводу глобальной рецессии, которая сократит спрос. На этом фоне продолжающиеся ограничения предложения удерживали цены в узком диапазоне.

«Сокращение добычи ОПЕК с ноября и новые санкции ЕС в отношении российской нефти, которые должны быть введены в действие в декабре, должны быть положительными для цен», - считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Что касается скачков цен на марки WTI и Brent на недавних сессиях, Иннес добавил, что покупатели WTI ожидают мер, анонсированных президентом Джо Байденом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября.

В попытках снизить высокие цены на бензин, на прошлой неделе американский лидер объявил о планах распродать к концу года оставшиеся 15 млн из 180 млн баррелей, выделенных весной из Стратегического нефтяного резерва (SPR) - национального запаса нефти США, созданного на случай чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман раскритиковал продажу на рынках запасов нефти из чрезвычайных резервов, расценив ее как попытку «манипулировать рынками».

«Моя глубокая обязанность — дать понять миру, что потеря экстренных запасов может стать болезненной в ближайшие месяцы», - заявил министр во вторник.

Ожидается, что продажа 15 млн баррелей из американского нацрезерва совпадет с сокращением мировых поставок нефти на 2 млн баррелей в день, объявленным ОПЕК+, которое начнется в ноябре, сообщает Investing.com.

Байден стремится, чтобы предстоящее сокращение добычи ОПЕК+ не привело к росту цен на топливо перед выборами в США. Тем не менее, президент подвергся критике со стороны своих соперников-республиканцев из-за использования SPR, в результате чего запасы нефти в американском резерве снизились примерно до 400 млн баррелей — самого низкого уровня за 35 лет.

Несмотря на недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, Белый дом во вторник приветствовал действия Саудовской Аравии по оказанию помощи Украине в войне с Россией. Столкнувшись с критикой из-за высокой инфляции, Байден предупредил Эр-Рияд о последствиях за союз с Россией и решение сократить поставки нефти.

По сообщениям аналитиков, инвесторы ожидают официальных данных о запасах сырой нефти в США, которые будут опубликованы Управлением энергетической информации США в среду в 14:30 по Гринвичу (20:30 по Астане).

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