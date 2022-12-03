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    Цены на недвижимость в столице Узбекистана выросли на 27%

    3 Декабря 2022, 17:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За прошедший год цены на недвижимость в столице Узбекистана выросли в среднем на 27 процентов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, стоимость 1 кв. метра в ноябре 2021 года составлял 849 долларов, а в ноябре 2022 года достигла 1078 долларов.

    При этом, в пяти районах Ташкента цены за 1 кв. метр жилья значительно выше средних по городу (1078 долларов): в Мирабадском районе - 1285 долларов (+20%), Яккасарайском - 1178 долларов (+9%), Шайхантахурском - 1144 долларов (+6%), в Мирзо-Улугбекском - 1137 долларов (+6%), в Юнусабадском - 1117 долларов (+4%).

    Эксперты объясняют стремительный рост цен на жилье в Ташкенте спекулятивным характером рынка недвижимости. То есть помимо увеличения спроса, обусловленного ростом рождаемости, доходов населения, и миграционных факторов, повышение цен на жилье свидетельствует об ограниченности финансовых инструментов для направления сбережений населения в инвестиции. В результате слабая развитость рынка капитала заставляет население, имеющее долгосрочные сбережения, направлять свои денежные средства на инвестиции в недвижимость.

    Фото uzlidep.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Жилье Узбекистан Мировые новости
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