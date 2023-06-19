Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заверил, что цены на лук зимой не поднимутся до 500 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса представители СМИ задали Арману Шаккалиеву вопрос о том, что схема оборота становится инструментом не стабилизации цен, а обогащения посредников.

По его словам, оборотная схема применяется к продукции, которая не производится в Казахстане.

«При выделении 100 млрд тенге на закуп сельхозтоваропроизводителей, имеющих потенциальное значение, 70% из них направим непосредственно производителям. 30% продукции не производится в стране или производится в недостаточном количестве. Здесь будет применена оборотная схема», - отметил вице-министр.

Армана Шаккалиева также спросили о том, поднимутся ли зимой цены на лук до 500 тенге.

«Зимой цены на лук растут. Чтобы этого не произошло, через этот индикативный баланс мы узнаем, сколько продукции нам нужно, какие запасы нужны горожанам. Цены в 500 тенге не будет», - заключил спикер.

Ранее в Мажилисе обсудили меры борьбы с сезонными всплесками цен на лук.