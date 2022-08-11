Цены на конину выросли за год на 16, 5% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь текущего года в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 125 тыс. тонн лошадей в живом весе - на 6,2% больше, чем годом ранее. В убойном весе было забито 64,6 тыс. тонн лошадей, плюс 6,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Больше всего лошадей было забито в Туркестанской области: 14,5 тыс. тонн в живом весе и 7,5 тыс. тонн - в убойном. В тройку лидеров также вошли Абайская (13,5 тыс. и 7,1 тыс. тонн соответственно) и Актюбинская (10,6 тыс. и 5,5 тыс. тонн соответственно) области.

На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 4,1 млн лошадей - на 10,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская, Карагандинская и Абайская области.

Падеж лошадей в текущем году вырос на 5,2% за год, до 2,7 тыс. голов. Чаще всего случаи падежа регистрировали в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях.

В июле 2022 года на базарах и в магазинах страны килограмм конины стоил 2,9 тыс. тенге - на 16,5% больше, чем годом ранее.

Наибольший прирост цен в Северо-Казахстанской области: на 28,8% за год. В тройке печального первенства также оказались Актюбинская область и Шымкент. Наименьшее годовое удорожание зарегистрировано в Кызылординской области: на 4,5%.

Дороже всего среди крупных городов страны килограмм конины стоил в столице (3,3 тыс. тенге), дешевле всего - в Кызылорде (2,3 тыс. тенге).



