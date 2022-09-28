Цены на картофель, лук, морковь и капусту снизились – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК отмечают снижение цен на овощную продукцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, в основных регионах производителях стоимость лука на поле снизилась до 30-50 тенге, картофеля до 95-100 тенге, моркови до 85-100 тенге и капусты 50 тенге», - сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, для недопущения роста цен акиматами ведется работа по контрактации овощей для обеспечения запасами на зимний и весенний период следующего года.

Министр подчеркнул, что массовый сбор овощей в регионах продолжается. Так, по состоянию на 22 сентября собрано 1,3 млн тонн лука, около 2,4 млн тонн картофеля, 348 тыс. тонн моркови и 470 тыс. тонн капусты.

Ранее Е.Карашукеев объяснил разницу цен на продукты в Казахстане и соседних странах.