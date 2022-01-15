Цены на хлеб, газ и ГСМ обсудили в акимате Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее меры государственной поддержки позволили стабилизировать цены на социально значимые продукты, газ и ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимате сообщили, что глава города Бакытжан Байахметов провел совещание по стабилизации цен на социальный хлеб, газ и горюче-смазочные материалы. Ситуация по социальному хлебу и поставкам ГСМ стабильная. В городе стабильно работают более 30 производителей хлеба, среди них и крупнейшие: ТОО «СемНан», «Тумар» и другие.

«СемНан» ежедневно поставляет в магазины три с половиной тысячи булок социального хлеба по 110 тенге. Согласно меморандуму, заключенному акиматом с торговыми точками, магазины добавляют свою надбавку не более 5-ти тенге за хлеб. В итоге, стоимость хлеба от данного производителя - 115 тенге.

Стоимость хлеба еще дешевле в крупных супермаркетах, таких, как «Апрель», «Адал», где имеются свои пекарни. Там хлеб реализуется в пределах 95-100 тенге.

«Мукомольные комбинаты и цеха работают стабильно, что дает возможность не завозить хлеб извне. В акимате специальная рабочая группа рассчитала составляющие цены на муку и хлеб. 38% - это затраты на ГСМ, 18% - электроэнергия. Плюс налоги и заработная плата работников. Меры государственной поддержки позволят не только удержать нынешние цены, но и, возможно, добиться некоторого их снижения», - сообщил аким города Семе Бакытжан Байахметов.

Что касается ГСМ, то в рамках государственного регулирования, цены там стабилизированы. В сети автозаправок «Гелиос», «Авантаж», «Ахметов» бензин марки А-92 реализуется в пределах 177-180 тенге за литр. Газ - 60 тенге. Наблюдается заметное снижение цены за дизтопливо. Если некоторое время назад цена на него превышала 300 тенге, то сейчас- 260 тенге.

«В своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев рассказал о мерах государственной поддержки наших граждан в это непростое время. Это решение своевременное и правильное, и задача местной исполнительной власти - точно и эффективно выполнять все поручения главы государства и правительства», - подчеркнул Б. Байахметов.

«В результате принятых мер снизились цены и на бытовой газ, - отметил аким города. - 25-литровый бытовой газ сейчас реализуется в пределах 1700-2500 тенге, а цены на 50-литровые емкости газа снизились с пяти тысяч до 3400.

Б. Байахметов поблагодарил всех добросовестных производителей за поддержку семейчан и поручил соответствующим отделам акимата создать все условия для эффективной работы малого и среднего бизнеса. Также, по поручению акима города, в ближайшее время будет расширена сеть магазинов и торговых точек, где продукты реализуются из стабилизационного фонда по ценам ниже рыночных.