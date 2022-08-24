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    Цены на грузоперевозки планирует поднять КТЖ

    24 Августа 2022, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзоров попросил министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева поддержать производителей продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Константина Невзорова, 27 августа состоятся общественные слушания по повышению предельных цен на услуги локомотивной тяги АО «КТЖ – Грузовые перевозки».

    «Я думаю, меня все производители поддержат. Я бы не хотел, чтобы оно распространялось на производителей продуктов питания, тем более социально значимых. Хоть и говорят, что это в рамках себестоимости небольшая цифра, но, если рассматривать в рамках доходности предприятия, я считаю, что это будет очень много. Поэтому прошу поддержать», - обратился он к министру на встрече с населением в Нур-Султане.

    Ербол Карашукеев пообещал поддержать предприятия по производству сельхозпродукции и подготовить к концу недели соответствующее письмо.

    Ранее сообщалось, что годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. Более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. Продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%, непродовольственная – с 13,2% до 14,2%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    КТЖ Цены и тарифы Сельское хозяйство Логистика
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