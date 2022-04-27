Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Цены на газ выросли в Европе

    27 Апреля 2022, 19:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейские цены на газ выросли сегодня после того, как российская компания «Газпром» прекратила поставки энергоресурсов в Польшу и Болгарию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Российский оператор заявляет, что не получил оплату от указанных стран Евросоюза в рублях, как это предусмотрено новыми требованиями РФ. Рынок газа отреагировал на это тем, что фьючерсные контракты, отслеживающие оптовую цену на газ в Европе, выросли примерно на 20%.

    По данному поводу сделала специальное заявление председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы готовы к такому сценарию и находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами Евросоюза. Мы также работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и наилучшие возможные условия хранения газа по всему ЕС».

    Председатель Европейской Комиссии сообщила о том, что для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе рассматриваются альтернаивные потоки.

    «Прямо сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы разрабатываем наш скоординированный ответ ЕС. Также продолжим работать с международными партнерами над обеспечением альтернативных потоков и обеспечить безопасность энергоснабжения в Европе», - заявила У. Ляйен.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Россия Евросоюз Цены и тарифы Польша Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров