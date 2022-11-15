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    Цены на электроэнергию заставили сократить часы работы баров и ресторанов в Великобритании

    15 Ноября 2022, 09:38

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Более трети британских кафе, баров и ресторанов сократили часы работы за последние три месяца в надежде снизить расходы на электроэнергию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу национальной статистики Соединенного Королевства.

    Около 6% предприятий общественного питания Великобритании не работают два дополнительных дня в неделю, 7% были открыты на один день меньше, а 21% сократили часы работы.

    В свою очередь, британский гостиничный бизнес намерен повысить цены на свои услуги из-за повышения стоимости электроэнергии. Почти половина собственников отелей и хостелов заявили, что тарифы на энергоносители являются их главной проблемой.

    В целом затраты на энергию стали серьезным вызовом для предприятий по всей Великобритании в этом году. Доля тех, кто считает, что цены на энергоносители являются их главной заботой, увеличилась с 15% в конце февраля до 21% в апреле и с тех пор остается на этом уровне.

    Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре подскочил на 10,1% в годовом выражении. Инфляция в основном возросла за счет повышения цен на электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также расходов на продукты питания и транспорт.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Энергетика Великобритания
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